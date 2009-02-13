Недовольство фигурой влияет на вес во время беременности
В исследовании участвовало 1500 беременных
Как известно, вес женщины может оказать серьезное влияние на ее здоровье. Особенно это важно тогда, когда представительница слабого пола готовится стать мамой. Но каждой женщине нужно помнить: то, как она воспринимает свое тело, имеет большое значение.
Что может повлиять на вес женщины во время беременности? Питание, физические нагрузки, сон… Но оказывается, важным фактором является и то, как женщина воспринимает собственную фигуру.
Было проведено исследование с участием 1500 беременных женщин. Те женщины, которые были недовольны своей фигурой до беременности, во время вынашивания ребенка набрали больше лишних килограммов, чем те, кто относился к своему телу с любовью.
Дело в том, что если женщина считает себя полной, то, скорее всего, во время беременности она будет переедать.
Также ученые вычислили, что в среднем женщина с нормальным весом полнеет во время беременности на 11-15 кг, в то время как полные представительницы слабого пола - на 6-11 кг.
При этом 13% женщин с нормальным весом считают себя полными, а 14% полных женщин преуменьшают свой вес.