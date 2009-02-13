Дети-музыканты лучше занимаются в школе

Уроки музыки и посещение концертов вместе с родителями оказывают положительное влияние на навыки чтения и математические способности в раннем детстве и подростковом возрасте. Исследователи Университета штата Огайо обнаружили, что дети-музыканты имеют лучшую академическую успеваемость, в частности получают хорошие оценки по математике и обладают лучшими способностями к чтению. Было замечено, что самое сильное воздействие на учёбу музыка оказывает среди учащихся начальной и средней школы, сообщает АМИ-ТАСС.

Как показал обзор, дети из семей с высоким социально-экономическим статусом с большей вероятностью получат музыкальное образование и будут посещать концерты классической музыки. Предположительно такую ассоциацию можно объяснить материальными затратами на уроки музыки и на приобретение билетов на музыкальные мероприятия. Специалисты полагают, что музыка способствует не только культурному развитию ребёнка, но также и умственному, определённо затрагивая области мозга, связанные с обучением. Также эксперты считают, что федеральные, государственные и местные учреждения могли бы выделить ресурсы, чтобы помочь семьям, которые не способны оплатить музыкальные

АМИ-ТАСС