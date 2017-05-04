ПРООН объявила тендеры на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Программа развития ООН объявляет сбор заявок на поставку изделий медицинского назначения в рамках национальных программ охраны общественного здоровья в Украине.

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Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

ПРООН объявляет сбор заявок на поставку лекарственных средств в рамках национальных программ охраны общественного здоровья в Украине по направлениям: закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, закупка реактивов для проведения скрининга новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, закупка лекарственных средств для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями; химиотерапевтических средств и поддерживающих препаратов для лечения онкологических больных, лекарственных средств для детей, больных расстройствами психики и поведения из спектра аутизма.

Напомним, что в рамках бюджетных средств 2016 года, Программа развития ООН предоставляет Министерству здравоохранения Украины услуги по закупке медикаментов и медицинских изделий по 23 направлениям.