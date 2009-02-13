Шоколад помогает справиться с синдромом хронической усталости
13:29, 13 февраля 2009Страна
1
По 45-50 граммов в течение 2 месяцев
Исследование профессора Стива Аткина, проведенное в Медицинской Школе Нью Йорка, США, показало, что ежедневное употребление 45-50 граммов горького шоколада в течение 2 месяцев помогает справиться с синдромом хронической усталости.
Горький шоколад богат полифенолами, от которых зависит уровень серотонина, недостаток которого ведет к депрессии и так называемой "хронической усталости". Молочный шоколад не обладает такими свойствами, так как содержит намного меньше полифенолов, пишет eurolab.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter