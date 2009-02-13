Шоколад помогает справиться с синдромом хронической усталости

Исследование профессора Стива Аткина, проведенное в Медицинской Школе Нью Йорка, США, показало, что ежедневное употребление 45-50 граммов горького шоколада в течение 2 месяцев помогает справиться с синдромом хронической усталости.

Горький шоколад богат полифенолами, от которых зависит уровень серотонина, недостаток которого ведет к депрессии и так называемой "хронической усталости". Молочный шоколад не обладает такими свойствами, так как содержит намного меньше полифенолов, пишет eurolab.

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