Факторы, влияющие на состояние волос

Самый простой способ менять внешний образ для женщины – это экспериментировать над волосами, меняя их цвет и прическу. Окружающим людям эти эксперименты обычно нравятся, но вот сами волосы, если бы была возможность узнать их мнение, очень часто недовольны столь вольным с ними обращением, а порой и вовсе призывают о помощи.

Чтобы облегчить жизнь волосам и добавить себе уверенности при общении с окружающими, надо создать благоприятные условия для роста и развития этого естественного украшения. Давайте рассмотрим факторы, влияющие на внешний вид и здоровье волос, а также попробуем сформировать правильное отношение к этим факторам.

Наследственность

Влиять на гены, полученные от родителей, мы не можем (по крайней мере, пока), но в наших силах сделать правильный вывод – не стоит сильно экспериментировать над своими волосами, если у родителей они не в идеальном состоянии. В этом случаи надо очень внимательно отнестись к ежедневному уходу и остальным факторам, влияющим на состояние волос.

Питание

Большая ошибка рассматривать волосы как что-то обособленное от организма. Волосы чувствуют и реагируют на любые проблемы, возникающие в организме. Огромный вред волосам приносят диеты с ограниченным употреблением белка (как растительного, так и животного происхождения), так как волосы на 97% состоят из белка кератина, обогащённого серой и минералами. Обычно этим страдают диеты для резкого сброса веса.

В итоге после диеты результат может выражаться не в сброшенных килограммах, а в потерянных волосах. Необходимо, чтобы на вашем столе присутствовали такие продукты, как рыба, птица (источники животного белка), фасоль, горох, гречка, орехи (источники растительного белка). Обязательно, чтобы белковая пища усваивалась, необходимы витамины и микроэлементы – это фрукты и овощи. Особенно надо обратить внимание на продукты содержащие железо, серу, цинк и витамины А, Е.

Употребление в большом количестве жирной пищи является одним из факторов, приводящих к чрезмерной жирности волос. В таком случае надо переходить на растительные жиры, уменьшая употребление животных жиров.

При общем недостатке влаги в организме кожа головы может стать сухой. Поэтому 1 – 1,5 литра воды, выпитой за день, полезны не только организму, но и волосам.

Состояние кожи головы

Состояние волос очень сильно зависит от состояния кожи головы, а если быть точнее, от активности сальных и потовых желез. Если у человека жирные волосы, это значит, что сальные железы работают активно и выделяют много кожного сала, что и приводит к излишней жирности волос. В этом случае надо в первую очередь не стремиться смыть излишний жир с помощью шампуня, а уменьшить активность сальных желез.

Кожа головы требует от нас, чтобы мы ей помогли в питании, и особенно в очистке. Если правильно очищать (мыть) кожу головы, то волосы будут в оптимальном состоянии. Волосы плохо переносят щелочные моющие средства – это обязательно надо учитывать при выборе шампуня. Также надо учитывать, что во многих шампунях используются агрессивные моющие компоненты – это обычно выражается в том, что шампунь очень сильно пенится, а после мытья кожа головы быстро становится жирной. Агрессивные моющие компоненты полностью смывают жировой слой на коже головы, чем стимулируют чрезмерно активную работу сальных желёз.

Состояние внутренних органов

Почки и кишечник – это два органа, деятельность которых сильно влияет на здоровье и внешний вид волос. Если здоровье волос оставляет желать лучшего, имеет смысл заняться оздоровлением, очисткой и нормализацией работы кишечника и почек. Сделать это можно в домашних условиях любым удобным для вас способом.

План по восстановлению здоровья волос должен состоять из трёх основных шагов.

1. Нормализация работы кишечника и почек.

2. Нормализация ежедневного питания, наличие в пище белка, витаминов и микроэлементов.

3. Организация правильного ухода за волосами. В этом вопросе самое главное –соответствующее очищение кожи головы.

Пытаясь улучшить состояние волос, многие люди в первую очередь начинают приобретать различные шампуни - и неудивительно, что это редко приводит к положительному результату. Шампунь не устранит причины плохого состояния волос, которые находятся внутри организма.

Принести пользу волосам мы можем в прямом смысле своими руками – с помощью самомассажа головы. У этой процедуры есть несколько положительных моментов – активизация кровообращения и нормализация обмена веществ в коже головы, и как следствие – нормализация работы сальных и потовых желез.

Самомассаж волосистой части головы рекомендован при всех типах кожи (сухая, жирная, нормальная) на голове. Волосистая часть головы массируется толкающими и сдвигающими кожу движениями.

1. Растираем кожу головы пальцами обеих рук по направлению ото лба к затылку. Сначала делаем несколько прямолинейных движений, затем круговые движения. Начинаем от середины лба и перемещаемся к вискам. Выполнить 10 – 15 движений.

2. Приём аналогичный предыдущему, но выполняется в перпендикулярном направлении.

3. Движение производится широко расставленными пальцами рук. Руки располагаются над ушными раковинами и смещают кожу к середине головы, а затем поочерёдно каждой рукой смещаем кожу головы в противоположном направлении и снова к середине головы. Затем руки перемещаются на лоб и затылок и делают те же движения к центру теменной области. Выполнить 3 – 5 движений.

4. Пальцы располагаются за ушными раковинами под волосами. Производим круговое разминание кожи головы в направлении теменной области. Затем такие же движения производим со лба и затылка. Выполнить 3 – 5 раз.

5. Выполняем поглаживание кожи головы ото лба по направлению к затылку, поочерёдно каждой рукой.

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