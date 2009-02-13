Что делать, если слоятся ногти

Самая распространенная причина расслоения ногтей - это нехватка кальция. Ее восполняют, принимая кальций с витамином Д, так как чистый кальций плохо усваивается организмом. При недостатке кальция употребляйте и такие продукты, как сыр, рыба, орехи, молодая капуста. Дефицит другого важного для организма микроэлемента - кремния - также приводит к расслоению ногтей. Чтобы восполнить эту нехватку, корректируйте питание, насыщая его стручковой фасолью, салатом, бананами, смородиной и петрушкой. Расслоение ногтей может повлечь и нехватка железа в организме. Кроме лечения анемии, можно пить чай из настоя щавеля, одуванчика и лопуха, ввести в рацион печень, постное мясо, яичный желток, и сухофрукты, бобовые и зелень.

Другие частые причины расслоения ногтей - иссушение их под действием моющих средств, частое пребывание во влажной среде, и нехватка витаминов. Для устранения нехватки витаминов созданы специализированные витаминные комплексы для лечения ногтей, включающие в себя необходимые им питательные вещества, микроэлементы и витамины.

Для устранения расслоения ногтей из-за сухости, важно питать ногти маслом или кремом для кутикулы. Их наносят на кутикулу и втирают круговыми движениями большим пальцем другой руки. Обязательно нужно заиметь привычку проводить домашние работы, связанные с употреблением моющих средств, в резиновых перчатках, пишет donbass.

Лечениние расслоения ногтей

Одним из лучших средств при расслоении ногтей является оливковое масло. В нем содержится много полезных ногтю веществ. 1-2 раза в неделю оливковое масло с несколькими каплями лимонного сока, наносят на ногти, одевают хлопчатобумажные перчатки и оставляют на ночь. В комплекс ухода за руками при расслоении ногтей входят и ванночки с морской солью три раза в неделю. Для этого растворяют в теплой воде чайную ложку соли и держат руки 20 минут. Процедура повторяется 10 дней подряд.

При расслоение ногтей, маникюр делают не реже 1 раза в 2 недели. При этом соблюдают определенные правила. При снятии лака используют жидкость, не содержащую ацетон, который сильно высушивает ногтевую пластину. Ногти должны отдыхать от лака по 2 дня через каждые 5 дней. Особое предупреждение - насчет металлической пилки, ее частое применение и служит провоцирующим фактором расслоения ногтей, так как металл только царапает и ранит их.

Для маникюра при расслоении ногтей можно подобрать лаки, помогающие механическому укреплению ногтей - они имеют мелкие включения волокон шелка или нейлона. Лечебные лаки для слоящихся ногтей содержат самые разные вещества - увлажнители, минералы и витамины, а главное, протеины, которые способны существенно укрепить ногтевые пластины. Увлажняющие компоненты также делают ногти прочным

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