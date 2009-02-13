Ученые научились читать мысли парализованных пациентов

Сотрудники крупнейшего канадского центра реабилитации детей с неврологическими заболеваниями опробовали на добровольцах технологию сканирования головного мозга, позволяющую с высокой вероятностью определять предпочтения человека. В будущем подобная разработка может быть использована в лечении лишенных контакта с внешним миром пациентов.

Тестовый образец устройства, созданного сотрудниками Исследовательского института Бларвью (Bloorview Research Institute) в Торонто, оценивает активность различных отделов головного мозга методом спектроскопии ближней инфракрасной области (NIRS). Активизация того или иного участка коры приводит к изменению концентрации кислорода в поступающей в него крови, что, в свою очередь, влияет на поглощение тканью мозга электромагнитного излучения. Исходя из изменений этого показателя можно оценить реакцию человека на те или иные внешние стимулы.

В проведенном учеными эксперименте участвовали девять добровольцев, которым предлагалось мысленно сделать выбор между двумя различными напитками, изображения которых выводились на помещенный перед их глазами монитор. Данные сканирования активности мозга позволили правильно определить предпочтения испытуемых в 80 процентах случаев.

По словам автора исследования Шины Лю (Sheena Luu), использование новой методики, в отличие от других подобных разработок, не требует предварительного сканирования мозга и дает возможность считывать спонтанно возникающие мысли пациента.

В будущем, как рассчитывают ученые, модифицированная версия устройства позволит облегчить уход за полностью парализованными больными, лишенными возможности объясниться с окружающими посредством слов или жестов. Особенно это важно для пациентов детского возраста, у которых отсутствие контакта с окружающими приводит к тяжелым нарушениям развития. Отчет об исследовании опубликован в The Journal of Neural Engineering.

Medportal.ru