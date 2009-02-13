Кошмары необходимы и полезны человеку

Ночные кошмары полезны и даже критически необходимы для выживания человечества. С таким заключением выступил финский психолог Антти Ревонсуо. О результатах его исследований сообщает лондонская газета "Сан".

Сны о падении с высоты, преследовании страшными животными, потере зубов, неудачах на уроке - все это является наследием и богатством человеческой цивилизации, которая на протяжении веков была вынуждена противостоять самым различным и опасным вызовам, считает ученый. В результате еще на заре возник особый психологический механизм, когда во время сна мозг человека исследовал самые опасные ситуации и готовил его к неожиданным поворотам событий. При этом "тренировки" имели вид сновидений, что усиливало их эмоциональный уровень.

Следствием этого стал тот факт, что в реальной жизни человек был внутренне готов к самым различным поворотам событий и прихотям судьбы. Ночные кошмары создавали в подсознании необходимые нервные связи, которые позволяли человеку в реальной жизни точно и эффективно, почти автоматически действовать в момент высшей опасности.

Открытие Антти Ревонсуо заставляет пересмотреть и традиционное пожелание перед сном - "спокойной ночи". В целях дальнейшего прогресса человечества оно должно звучать по-новому: "страшных вам кошмаров".

Neboley.com.ua