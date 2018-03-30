Лучшие способы очистить кровь

Хотите навести порядок в организме и почувствовать себя так, как будто родились заново? Пройдите процедуру очищения крови. Если замучили простуды, аллергия или снижен иммунитет, то вам - на плазмаферез, а при остром или хроническом отравлении поможет гемосорбция. Отовсюду - с пищей, водой и воздухом в организм поступают десятки тысяч ненужных и даже ядовитых веществ. Пока мы молоды и активны, иммунная система достойно отражает эту атаку, но с возрастом она начинает давать сбой. Почки, печень, легкие и другие «чистильщики» перестают справляться со своей задачей, а защитные силы организма понемногу слабеют. «Масло в огонь» подливают стрессы, недосыпание и плохая экологическая обстановка. Для очищения крови существует несколько эфферентных (лат. efferent – выводить) методов. Наиболее успешно с этой задачей справляются мембранный плазмаферез и гемосорбция. Мембранный плазмаферез позволяет удалить из крови ее жидкую часть (плазму), содержащую вредные вещества. Это незаменимо при эндокринных заболеваниях, ревматизме, аллергии, болезнях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, а также при проблемах, связанных с мочеполовой системой. Даже если человек относительно здоров, очищение крови улучшит его общее самочувствие и повысит иммунитет. К тому же, это деликатный метод - он хорошо переносится пациентами. Если вы думаете, что в ходе выполнения мембранного плазмафереза вашим глазам предстанет жуткое зрелище, то глубоко ошибаетесь. Все процессы происходят «за кадром», а специальная автоматическая регулировка, учитывает особенности конкретного пациента и обеспечивает максимально комфортные условия. Самый неприятный момент во всей процедуре – это установка внутривенного катетера. Потом вы ложитесь в удобное кресло и расслабляетесь. Можете слушать музыку, смотреть телевизор или даже вздремнуть, пока аппарат небольшими порциями будет «прокачивать» вашу кровь сквозь мембранный плазмофильтр. Плазма со скопившимися в ней шлаками удаляется, а полезные клетки крови, разведенные физиологическим раствором, возвращаются обратно в вену. Сама процедура длится около часа.

Гемосорбция (греч. haima кровь + лат. sorbere поглощать) - метод очищения крови от токсических веществ путем фильтрации. Отличие его от плазмафереза в том, что кровь не разделяют на плазму и кровяные тельца, а сразу прогоняют через фильтр, где яд оседает на поверхности специального вещества – сорбента. Обычно это активированный уголь или особые смолы.

Жизненная необходимость в гемосорбции возникает при острых и хронических отравлениях всевозможными токсинами и ядами, в том числе и лекарственными препаратами. Она незаменима при заболеваниях почек. А уж при наркологических мотивах «зашлакованности» гемосорбция показана на все сто. Чтобы усилить очищающий эффект, кровь можно дополнительно облучить лазером (АЛОК) или ультрафиолетовым излучением (УФОК).

Перед проведением плазмафереза и гемосорбции обязательно нужно пройти обследование. При этом определяется общий анализ крови и мочи, а также некоторые показатели свертываемости крови. Необходимы также исследование на гепатит, сифилис и ВИЧ. Только после этого врач выбирает тактику, последовательность и периодичность проведения процедур, индивидуальную для каждого пациента.

Противопоказаний к очищению крови немного, но, тем не менее, они существуют. Это необратимые повреждения головного мозга и других жизненно важных органов, злокачественные опухоли, кровотечения (в том числе период менструации), острые инфекционные болезни (грипп, ОРВИ). Гипотоникам процедуру проводят с осторожностью, применяя препараты для стабилизации артериального давления.

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