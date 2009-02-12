Украине грозит новая экологическая катастрофа?

В Министерстве обороны Украины отмечают критическую ситуацию с хранением токсичного окислителя ракетного топлива “меланж” на некоторых военных объектах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента утилизации компонентов жидкого ракетного топлива и ракет и боеприпасов Анатолий СОСНОВСКИЙ на заседании круглого стола «Утилизация жидкостных компонентов ракетного топлива в Украине: проблемы и пути решения», который проходит сегодня в Киеве.

Представитель Минобороны сообщил, что в наследство Вооруженным силам Украины осталось 16,7 тыс. тонн избыточного и некондиционного компонента ракетного топлива типа “меланж”, который хранится на 6 складах в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Киевской и Одесской областях.

Он отметил, что на сегодняшний день Минобороны способно обеспечить надежное хранение меланжа. В то же время, как сообщил А.СОСНОВСКИЙ, резервуары для хранения токсического вещества используются уже более 20 лет и на 90-95% исчерпали свои сроки эксплуатации.

“Несмотря на предпринимаемые меры, на разных объектах общая ситуация является критической. Очевидно, существует растущая угроза экологической катастрофы, которая может быть связана с загрязнением грунтовых вод в результате разгерметизации резервуаров”, - отметил А.СОСНОВСКИЙ и добавил, что это может привести к загрязнению грунтовых вод и земель на десятки лет.

В связи с этим эксперт отметил необходимость утилизации всего меланжа в Украине в течение ближайших 3-4 лет.

В свою очередь генеральный директор государственного предприятия Министерства обороны Украины «Укроборонлизинг» Анна ЛЕВКИВСКАЯ отметила, что самая большая проблема вокруг меланжа заключается в непонимании обществом всей опасности, которую может создать окислитель ракетного топлива. Эксперт также отметила и отсутствие единой государственной политики и бездеятельность ответственных должностных лиц, от решений которых зависит эффективность реализации программы по утилизации меланжа.

Справка УНИАН. Меланж – многокомпонентная смесь азотной кислоты, диазота и троксида. Летучая, агрессивная, высокотоксичная с высокой густотой жидкость. При контакте с горючими материалами вызывает самовоспламенение. В реакции с водой образуется большое количество тепла и выделяется окись азота.