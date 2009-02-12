Если малыш часто болеет...

Почему одни малыши болеют редко, а другие, даже сидя дома, хлюпают носом и чихают? Родители усиленно кормят детей витаминами и закаливают, но ничего не помогает. Может быть, причина болезней кроется не в самой инфекции, а в плохой наследственности?

Безусловно, существуют врожденные иммунные нарушения, которые передаются на генном уровне, - считает кандидат медицинских наук, иммунолог Елена Долгина. – Большое значение имеет и то, как протекала беременность, доношен ли ребенок, не передала ли мать внутриутробно или во время родов ему какую-то инфекцию. Во всех этих случаях велика опасность, что малыш родится ослабленным.

Но гораздо чаще иммунная система ребенка страдает уже после рождения и тесно связана с его образом жизни. Кормление грудью уменьшает шансы заболеть на первом году жизни.

После перехода на обычное меню здоровье малыша начинает зависеть от того, насколько массированно в его организм проникают антигены - вещества, генетически чуждые организму (вирусы, бактерии, грибки, токсины и т. д.).

Главными «поставщиками» антигенов являются постоянные очаги инфекции в организме (аденоидит, хронический тонзиллит, дисбактериоз, скрытые инфекции). Патогенные бактерии активно размножаются и заполняют микрофлору. Иммунитет оказывается не в состоянии с ними справиться и дает сбой.

Также снижению иммунитета способствуют:

- глисты (могут выступать как антиген);

- тяжелые инфекционные и вирусные заболевания типа кори, гриппа, кишечных инфекций;

- хирургические вмешательства;

- лекарства, подавляющие иммунитет (противоопухолевые препараты, стероиды, большая часть антибиотиков и др.).

- плохое питание, рахит, недостаток витаминов, прогулок на свежем воздухе и физической активности.

При частых болезнях ребенка обратитесь к специалистам - иммунологу, ЛОР-врачу, аллергологу. Они помогут выявить и пролечить очаги инфекции в организме, глистную инвазию, при необходимости проведут специальные исследования, чтобы исключить диагноз врожденного иммунодефицита.

Если малыш переболел, ему предстоит операция, он принимает антибиотики или другие лекарства-иммунодепрессанты, поддержите его иммунитет витаминами и иммуностимулирующими препаратами (по рекомендации врача).

Следите за сбалансированным питанием сына или дочери. В ежедневном рационе должны присутствовать не только крупы, хлеб и сдоба, сладости, но достаточно мяса, овощей и фруктов.

И главное - закаливайте ребенка, приобщайте к физической культуре. Это лучше многих лекарств поможет детскому организму «встряхнуться» и заставит органы и ткани вырабатывать необходимые защитные вещества».

Правда.ру