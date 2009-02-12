300 преступлений было совершено в медицинской сфере в 2008

В прошлом году сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины разоблачены 300 преступлений на предприятиях, учреждениях и организациях здравоохранения, из них 188 - тяжелые и особо тяжелые.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, среди разоблаченных преступлений - 27 фактов присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в сфере служебной деятельности - 242 преступления, из которых 102 связаны со взяточничеством. Уже привлечены к уголовной ответственности 121 лицо, из них 12 действовали в составе групп.

“В этом году, продолжая отработку нарушений в сфере земельных отношений, мы ставим целью аналогично отработать медицинские закупки, - сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО во время заседания коллегии МВД по итогам прошлого года. - Я считаю недопустимым дальнейшее существование в одной из самых бедных стран Европы, которой, к сожалению, является Украина, лекарств на 30-40% дороже, чем в благополучных странах”.

По данным стражей порядка, чаще всего чиновников разоблачают при нарушениях во время закупки товаров и услуг для медицинских учреждений за государственные средства. Наиболее типичными правонарушениями является получение вознаграждения за предоставление необоснованного преимущества во время выбора победителя тендера, подписание актов выполненных работ, закупка товаров, не отвечающих заявленным требованиям, проведение тендеров без фактического приобретения товаров или услуг или по завышенным ценам, а также необоснованное проведение закупки у одного участника и проведения тендеров при участии подставных участников.

“Я уверен, что высокие покровители трамадольной темы являются теми же лицами, которые покрывают и нынешние уголовные проявления в системе государственных закупок медикаментов, - отметил министр. - Поэтому мы поставили откровенно и четко эту задачу... Надеемся, мы сломаем заангажированную коррумпированную систему государственных закупок, на которых наживаются, пренебрегая здоровьем нации”.