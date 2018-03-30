Фонд Ахметова «Развитие Украины» провел мастер-класс по проблемам детской онкологии

11 февраля Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках Клуба социальной журналистики провел мастер-класс для представителей СМИ на тему «Проблемы детской онкологии в Украине». В ходе мастер-класса родители, которые прошли через эту страшную болезнь, поведали о том, с какими проблемами они столкнулись.

Со своей стороны, представители Министерства здравоохранения, Института рака и медицинские работники рассказали о состоянии дел в детской онкологии и о перспективах развития этого направления, дали ответы на те вопросы, которые каждый день перед ними ставят пациенты.

Спикерами мастер-класса выступили:

Григорий Климнюк, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности детская онкология

Светлана Донская, главный внештатный специалист Министерства здр Украины по вопросам детской гематологии, зав. Центром детской гематологии и трансплантации костного мозга НДСБ «ОХМАТДЕТ»

Лариса Лавренюк, руководитель БО «Фонд помощи онкобольным детям «КРАБ»

А также Татьяна Дубинина, главный специалист, отдела организации медицинской помощи детям Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения МЗ Украины, детские психологи, которые ежедневно работают с онкобольными детьми, медицинский персонал, который как никто знает о тех проблемах, с которыми сталкиваются родители и их дети.

Семья Кончаловских, которая прошла через все стадии борьбы за жизнь ребенка: диагностика, лечение, завершающая стадия лечения и возвращение к нормальному образу жизни.

Фото УНИАН