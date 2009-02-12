Солярий зимой: вред или польза?
Специалисты помогут принять решение
В настоящее время, когда посещением солярия уже никого удивить нельзя и все больше и больше людей посещают сие заведение регулярно, стали много рассказывать как о вреде такого времяпрепровождения, так и о его пользе.
Но стоит ли загорать зимой?
Не навредит ли солярий в эту холодную пору?
Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.
Посещать солярий или нет – это выбор сугубо индивидуальный. Принимать окончательное решение необходимо только после того, как вы учтете все особенности своего организма.
С одной стороны, посещение солярия зимой и ранней весной даже полезно.
Дело в том, что в эту холодную пору многие процессы в нашем организме замедляются, более явными становятся проявления авитаминоза, которые явно портят вид кожи, а посещение солярия и искусственный загар смогут справиться с подобной проблемой.
Важно сказать также и о том, что под воздействием ультрафиолетовых лучей в нашем организме вырабатывается витамин D, которого, кстати, очень многим не хватает.
Не забываем и о том, что посещение солярия зимой позволит активизировать работу эндокринной системы, улучшить обмен веществ и кровообращение.
Ультрафиолетовое излучение улучшает дыхание, что бесспорно будет весьма полезным людям, страдающим хроническими заболеваниями дыхательной системы.
В конце концов, в солярий стоит пойти потому, что это улучшит ваше настроение и повысит жизненный тонус.
Специалисты рекомендуют посещать солярий в течение всего года (разумеется, нормировано) людям, страдающим от таких кожных заболеваний, как псориаз, угревая сыпь и другие.
Но нельзя говорить о пользе солярия только в превосходной степени. Медики уверяют, что для многих людей будет лучше отказаться от этой процедуры.
Так, например, посещение «солнечной камеры» противопоказано при дерматитах.
Объясняется это очень просто – кожа, которая и без того высушивается болезнью, будет окончательно «добита» подобным способом получения загара.
Медики убеждены также, что отказаться от солярия необходимо при приеме гормональных препаратов (в том числе и гормональных контрацептивов), при нарушениях работы эндокринной системы и при гинекологических заболеваниях.
Если у вас имеется такое заболевание как мастопатия или опухоли различной этиологии, то лучше также воздержаться от искусственного загара.
Следует отметить, что данный перечень заболеваний является открытым и при многих других недугах «солнечная камера» стоит под запретом.
Беременным женщинам можно посещать солярий, но только в том случае, если врач, ведущий их беременность, дал на это согласие.
Да и вообще, прежде чем приобретать абонемент в солярий, лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом. Вполне возможно, что состояние вашего здоровья не позволяет прибегать вам к подобным процедурам. Лучше не рисковать.
Вы все же мечтаете о загорелой коже, но солярий вам запрещен?
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