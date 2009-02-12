Сладкое способствует заражению гриппом

Некоторые современные врачи считают, что неправильное питание может быть один из факторов риска для заболевания гриппом. Они объясняют это тем, что так называемые «простые» углеводы – сахар и содержащие его продукты, макаронные и мучные изделия, белый хлеб и манная каша.

Дело в том, что все эти продукты увеличивают выработку слизи в организме человека, в результате чего слизистые оболочки человека не способны эффективно бороться с вирусами и бактериями.

В норме, при правильном питании, слизистая бронхов и трахеи (именно через них вирусы чаще всего попадают внутрь нас) покрыта мельчайшими ресничками, которые, с помощью волнообразных движений постоянно эвакуируют слизь вместе с «пойманными» вирусами и микробами.

Если слизь под воздействием сладостей становится вязкой, то реснички уже не могут свободно двигаться, и болезнь получает возможность беспрепятственно развиваться.

Именно поэтому эпидемия гриппа настигает нас через некоторое время после обильных застолий в новогодние праздники, — считает врач-терапевт Николай Лапин.

Тем более что часто зимой мы «расслабляемся», реальная угроза появиться на пляже в непривлекательном виде нам не грозит. В итоге мы позволяем себе больше вольностей в еде, меньше занимаемся спортом и меньше бываем на свежем воздухе.

Явление под названием «вязкая слизь» было известно еще древним медикам. Три тысячи лет назад восточная медицина объясняла происхождение «вязкой слизи» так: «избыток сладкой и жирной пищи», «сон после еды» и «еда после еды».

Итак, стоит отказаться от сладостей, есть больше цитрусовых, чеснока, лука, овощей и фруктов в свежем виде – и эпидемия, возможно, обойдет вас стороной.

Кроме того, весной вам не придется в экстренном порядке сидеть на диетах и убирать «набежавшие» за зиму килограммы.

.Woman.ru