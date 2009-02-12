Сладкое способствует заражению гриппом
Правильное питание при эпидемии
Некоторые современные врачи считают, что неправильное питание может быть один из факторов риска для заболевания гриппом. Они объясняют это тем, что так называемые «простые» углеводы – сахар и содержащие его продукты, макаронные и мучные изделия, белый хлеб и манная каша.
Дело в том, что все эти продукты увеличивают выработку слизи в организме человека, в результате чего слизистые оболочки человека не способны эффективно бороться с вирусами и бактериями.
В норме, при правильном питании, слизистая бронхов и трахеи (именно через них вирусы чаще всего попадают внутрь нас) покрыта мельчайшими ресничками, которые, с помощью волнообразных движений постоянно эвакуируют слизь вместе с «пойманными» вирусами и микробами.
Если слизь под воздействием сладостей становится вязкой, то реснички уже не могут свободно двигаться, и болезнь получает возможность беспрепятственно развиваться.
Именно поэтому эпидемия гриппа настигает нас через некоторое время после обильных застолий в новогодние праздники, — считает врач-терапевт Николай Лапин.
Тем более что часто зимой мы «расслабляемся», реальная угроза появиться на пляже в непривлекательном виде нам не грозит. В итоге мы позволяем себе больше вольностей в еде, меньше занимаемся спортом и меньше бываем на свежем воздухе.
Явление под названием «вязкая слизь» было известно еще древним медикам. Три тысячи лет назад восточная медицина объясняла происхождение «вязкой слизи» так: «избыток сладкой и жирной пищи», «сон после еды» и «еда после еды».
Итак, стоит отказаться от сладостей, есть больше цитрусовых, чеснока, лука, овощей и фруктов в свежем виде – и эпидемия, возможно, обойдет вас стороной.
Кроме того, весной вам не придется в экстренном порядке сидеть на диетах и убирать «набежавшие» за зиму килограммы.