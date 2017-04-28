На Донбассе с начала 2016 года из-за подрыва на минах погибли 45 мирных жителей - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что с начала 2016 года на Донбассе погибли 45 мирных жителей, еще 96 пострадали, подорвавшись на минах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Показатели летальных случаев и травм, которые вызваны минами на Донбассе, совсем неутешительные", - сказал Хуг.

Так, с начала 2016 года СММ ОБСЕ зафиксировала среди гражданского населения 141 погибшего и пострадавшего. "Эти жертвы связаны с минами, боеприпасами, которые не взорвались, и самодельными взрывными устройствами", - сказал он.

Хуг уточнил, что речь идет о 45 погибших и 96 раненых, среди которых и взрослые, и дети.

"141 человек, чья жизнь изменилась навсегда за невыполненные обещания тех, кто в Минске согласился положить конец этому насилию", - сказал представитель СММ.