Чай каркаде поможет снизить давление

Напиток с экстрактом цветков гибискуса сабдарифа (hibiscus sabdariffa) - известный у нас как чай каркаде - весьма полезен для здоровья, сделали вывод американские специалисты. Цветки этого растения содержат антиоксиданты, которые избавляют организм от вредного воздействия свободных радикалов, повреждающих клетки. Благодаря антиоксидантам чай из гибискуса способен снижать высокое кровяное давление, а также понижать риск инсульта и заболеваний сердца и почек, сообщает британский The Telegraph.

Ученые исследовали 65 человек в возрасте от 30 до 70 лет, которые имели повышенное кровяное давление. Их разделили на 2 группы: первая группа 3 раза в день пила чай из гибискуса, а вторая принимала плацебо (нейтральное вещество, по внешнему виду и вкусу имитирующее лекарственное средство). По прошествии 6 недель ученые зафиксировали у людей, которые пили чай из гибискуса, снижение давления в среднем на 7,2%. У некоторых же пациентов давление понизилось на 13,2 %. В группе же, принимающей плацебо, кровяное давление снизилось на 1,3 %.

Специалистов порадовали результаты эксперимента, однако они намерены продолжить исследования. По словам ученых, следует учитывать и то, что высокое кровяное и гипертонию провоцируют такие факторы как экология, наследственность и неправильное питание.

Подробности