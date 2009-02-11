Полтава запретит реализацию алкогольных напитков возле школ

Полтавская облгосадминистрация обеспокоена тем, что возле учебных заведений Полтавы торгуют алкоголем, в том числе и на разлив.

Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, заместитель председателя ОГА Надежда МЯКУШКО инициировала проведение совещания с участием представителей всех служб, причастных к решению вопроса о прекращении реализации алкогольных напитков вблизи учебных заведений.

В пресс-службе отмечают, что палатки и павильоны, где на разлив реализуются алкогольные напитки, в подавляющем большинстве не имеют ни водоснабжения, ни водоотвода и такая ситуация типична для Полтавы.

Н.МЯКУШКО убеждена, что порядок в городе навести можно, ведь это уже сделали в Кременчуге, Комсомольске, Миргороде. В частности в Кременчуге на улицах города не осталось палаток и павильонов, которые работали без соблюдения надлежащих условий.

Вице-губернатор инициировала обращение к городскому голове Полтавы, правоохранительных и контролирующих органов, чтобы урегулировать ситуацию в соответствии с нормами действующего законодательства.

Также Н.МЯКУШКО напомнила, что уже два года она ставит требования, чтобы в пределах 150 метров от учебных заведений не проводилась реализация алкогольных напитков.