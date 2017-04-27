Международные благотворительные организации отправили на Донбасс продукты и лекарства

Международные благотворительные организации отправили на временно оккупированные территории Донбасса 24 грузовика с гуманитарной помощью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Через пропускной пункт въезда-выезда «Новотроицкое» к неконтролируемой территории проследовало 24 грузовых автомобиля от международных благотворительных организаций. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области более 400 тонн продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, а также строительных материалов», - сказал он.