Международные благотворительные организации отправили на Донбасс продукты и лекарства

13:39, 27 апреля 2017
Страна
116

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области более 400 тонн продуктов питания, средств гигиены, медикаментов.

Фото ЮНИСЕФ

Международные благотворительные организации отправили на временно оккупированные территории Донбасса 24 грузовика с гуманитарной помощью.

Читайте такжеВ рамках акции "Папа для Украины" на гуманитарные проекты потрачено около 6 млн евро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Через пропускной пункт въезда-выезда «Новотроицкое» к неконтролируемой территории проследовало 24 грузовых автомобиля от международных благотворительных организаций. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области более 400 тонн продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, а также строительных материалов», - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#международная помощь