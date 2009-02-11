Медитация поможет справиться с болевыми ощущениями

Сеансы медитации помогают не только достичь просветления, но и реально уменьшить болевые ощущения, сообщили канадские исследователи.

Ранее уже доказывался положительный эффект воздействия медитации на людей с хроническими болями. «Однако немногие специалисты обращали внимание на то, как действует боль на здоровых людей, имеющих солидный опыт медитативной практики», - сообщили Pierre Rainville и Joshua A. Grant из Монреальского университета.

Ученые сравнили реакцию двух групп испытуемых по 13 человек каждая – всего 10 женщин и 16 мужчин в возрасте от 22 до 56 лет. В одной были опытные дзэн-медитаторы, наработавшие по крайней мере 1000 часов практики, в другой – обычные пациенты. В качестве болевого раздражителя применялась пластина, нагреваемая под компьютерным контролем: периодически, при разных температурах, она прижималась к икрам участников теста. Уровни нагревания составляли от 43 до 53 градусов Цельсия в зависимости от индивидуальной чувствительности участников.

Оказалось, что люди, практикующие медитацию, могли спокойно переносить максимальную температуру, в то время как остальные чувствовали боль значительно ранее 53 градусов. Исследователи отметили, что чувствительность к боли у медитирующих была намного ниже, даже без медитации.

Создавалось впечатление, что боль притупляется благодаря замедленному дыханию опытных медитаторов: 12 дыхательных движений в минуту против обычных 15. При этом ощущения всех медитирующих оставались разными, а ум сохранял ясность. По мнению исследователей, понимание таких механизмов «гашения» болевой чувствительности даст возможность контролировать болевой порог без применения анестетиков.

Медицинская Информационная Сеть