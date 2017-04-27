Минздрав обещает повышенную оплату врачам, которые работают в горных районах

Финансирование врачей первичного звена, которые работают в горных районах, должно учитывать сложность работы, обусловленной труднодоступностью к пациенту, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

Он посетил горные районы Западной Украины, где ознакомился со спецификой работы медицинской отрасли региона.

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«Реформа в горных районах будет происходить по-особенному. Поэтому я здесь, чтобы понять эту специфику. То, что внимание к горным районам будет особенной – это я вам обещаю», – сказал Ковтонюк.

Чиновник совершил выезд на экстренный вызов на высоту более 860 метров над уровнем моря и проверил длительность доезда врача к пациенту, также встретился с медработниками Косовского, Верховинского и Снятинского районов.

«Мы считаем, что уравниловка в финансировании не является справедливой. Врач должен получать деньги согласно сделанной работы, ее сложности и качества», – подчеркнул Ковтонюк.