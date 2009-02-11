Японцы запретили интернет-аптеки

Правительство Японии запретило фармацевтическим компаниям продавать свою продукцию через интернет. Таким образом власти хотят избежать распространения некачественного товара, а также предотвратить случаи нарушения правил медицинской практики, когда лекарства продаются без соответствующего рецепта врача.

Правительство Японии разработало законодательный акт, согласно которому почти все лекарства, доступные в аптеках, отныне не будут продаваться через интернет-магазины. Этого решения давно добивалось министерство здравоохранения, труда и благосостояния. Запрет вступит в силу уже в июне. По мнению правительства, в интернете часты случаи продажи некачественных товаров, а также отпуск их без предъявления рецепта со стороны покупателя. В результате в стране возникают случаи, ухудшающие здоровье потребителей, а иногда и приводящие к их смерти.

В интернете по-прежнему будут продаваться лишь те лекарства, возможный вред от которых может быть крайне незначителен и употребление которых допустимо без получения на то разрешения со стороны врачей. В эту группу входят витамины и разного рода пищевые добавки. Все остальные медицинские препараты, включая средства для лечения простуды и таблетки от головной боли, можно будет приобрести только в настоящей аптеке.

Сейчас ряд фармацевтических компаний пытаются оспорить решение властей. По мнению японских экспертов, это им вряд ли удастся.

С подобной инициативой выступали в прошлом году и власти Белоруссии. Пока никакие конкретные сроки, когда в соседнем государстве может быть разработан соответствующий законопроект, неизвестны. По данным исследователей из Университета Пенсильвании, 43 млн жителей США регулярно заказывают лекарства через интернет, и эта цифра постоянно растет. Причина банальна: в интернете препараты дешевле, особенно при отсутствии медицинской страховки.

Infox.ru