Как избавиться от целлюлита

В борьбе за красивое тело нелишне будет обзавестись “союзниками”. Разнообразные аппаратные методики уже давно и успешно борются с таким неприятным явлением, как целлюлит.

Напасть и злейший враг большинства женщин — целюллит. Если сбросить пару-тройку лишних килограммов обычно удается без труда, то борьба с этим коварным врагом требует гораздо больших усилий. В принципе жить с целлюлитом можно, но не очень хочется, потому как не совсем красиво. Если вы думаете, что от целлюлита страдают только барышни с пышными формами, утешьтесь, у худышек он также имеется. Решить проблему «апельсиновой корки» раз и навсегда помогут современные аппаратные методики.

Тело в алмазах Эффективный способ избавиться от лишнего веса и привести фигуру в порядок — записаться на целлюлиполиз. Во время процедуры в «проблемные участки» вводятся электроды, по которым проходит ток низкой частоты, безопасный для здоровья. В результате жирные кислоты расщепляются и выводятся из организма вместе с лишней водой.

Не стоит бояться «введения» электродов, ведь каждый из них, это «микроиголочка» с алмазной заточкой, гарантирующая безболезненность процедуры. Ощущение от процедуры скорее напоминает легкий массаж кожи изнутри, все, что вы почувствуете, это приятное тепло. Попрощаться с «апельсиновой коркой» можно уже после 3-4 сеансов.

Процедур целлюлиполиза лучше проводить в «тандеме» с лимфодренажем, это улучшит отток жиров и воды из тканей.

Результат: Кожа подтягивается за счет стимуляции мелких мышечных волокон.

Кислородный коктейль

Самый приятный и безболезненный способ - курс процедур в кислородной капсуле. «Секрет» красоты и молодости кожи — достаточное количество кислорода в организме. Кислород запускает правильный механизм работы клеток, заставляя тучные жировые клетки «худеть», а значит исправляет дефект изнутри.

Кроме того, кислородная капсула справиться с плохим настроением и синдромом хронической усталости. В капсуле возможно чередовать температурный режим, задействовать функцию расслабляющего вибро- и аромамассажа, и даже выставлять специальные музыкальные программы.

Результат : В первую очередь, отличный релаксирующий эффект. Никакого напряжения, неврозов, депрессии и расстройства сна. Подтянутая фигура и снижение веса, упругая кожа, детоксикация и выведения шлаков, профилактика целлюлита и омоложение организма.

Безвоздушное пространство

Для классического вакуумного массажа продолжают использовать «безвоздушные банки-присоски» с толстыми краями. Массажист в этом случае (несмотря на нанесенное масло или гель для тела) довольно жестко водит банкой по телу, что создает не очень приятные ощущения.

Другое дело — аппаратный вакуумный массаж на аппарате LPG. Объемная вакуумно-роликовая насадка обеспечивает бережный «захват» кожи и легкое ее перекатывание в тех направлениях в которых необходимо. К тому же во избежание неприятных ощущений, врач может отрегулировать давление вакуума на кожу, это сделает процедуру менее болезненной.

Результат: Никакой «апельсиновой корки», и лишних сантиметров в сложной «зоне галифе». Вакуумный массаж на аппарате LPG настоящая альтернатива липосакции. В настоящее время LPG-эндермология успешно борется с целлюлитом на разных стадиях его развития, является излюбленным инструментом большинства косметологических центров.

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