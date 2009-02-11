Двойной подбородок. Что делать?

Мать-природа оказала нам плохую услугу, создав силу тяжести. С того самого дня, когда мы появляемся на свет, она давит, давит, давит и давит на нас, оттягивая отдельные участки тела вниз так сильно, как мы и представить себе не могли, когда были подростками. И из всех частей тела ни одна так не чувствительна к гравитации, как шея. Добавьте несколько безобидных граммов лишнего веса, несколько прожитых лет, и, увы, вот вам и двойной подбородок.

Вот три фактора, вызывающие появление двойного подбородка: жировые отложения, анатомические особенности и время.

У женщин жировые отложения на шее образуются так же легко, как и в области бедер и ягодиц. Поэтому, если мы набираем дополнительный вес, есть все шансы, что часть его разместиться под нашим подбородком. Но в опасности оказываются не только полные женщины. Даже у худых женщин появляются двойные подбородки, обычно в результате особенностей строения их челюстей и горла. Чем меньше угол между линией челюсти и линией шеи, тем больше вероятность появления второго подбородка. С возрастом появляются и другие изменения. Кожа у женщин начинает терять эластичность после 35-40 лет. Даже если вы остаетесь стройной и полной сил, у вас может появиться чуть заметный второй подбородок из-за потери прежней упругости кожи. С точки зрения здоровья это ничем не грозит. Двойной подбородок совершенно безвреден, если только у вас не слишком большой избыточный вес. Даже и тогда двойной подбородок является признаком ожирения, а сам по себе не вызывает никаких проблем. Двойные подбородки – просто неприятная составляющая процесса старения.

Вреден он или нет, но большинство женщин находят, что двойной подбородок лишает их привлекательности. Следуя советам специалистов, вы сможете избавиться от чрезмерного отвисания подбородка или, по крайней мере, немного скрыть этот недостаток.

Сбросьте лишние килограммы. Наилучший способ избавиться от двойного подбородка это похудеть. После похудения подбородок уменьшается до таких размеров, что дополнительная помощь уже не нужна.

· Во-первых, регулярно занимайтесь физическими упражнениями на открытом воздухе.

· Во-вторых, ешьте меньше жирного.

· В-третьих, откажитесь от диет, энергетическая ценность которых окажется ниже энергетических затрат организма. Как правило, они приносят больше вреда, чем пользы.

· В-четвертых, не слишком полагайтесь на чудодейственные упражнения для шеи. Они не уберут жировые отложения, а в некоторых случаях могут вызвать смещение челюстей и сильное растяжение мышц шеи.

Длинные волосы привлекают внимание к вашей шее, чего вы хотите избежать. Самой неудачной является стрижка, когда волосы загибаются внутрь на уровне подбородка. Общее правило – стрегитесь коротко, на уровне или выше уровня челюстей.

Чтобы замаскировать двойной подбородок, привлеките внимание к другой части вашего лица. Визажисты предлагают накладывать румяна на скулы или использовать более яркие, но со вкусом подобранные тени для глаз. Если пользуетесь пудрой, то на подбородок накладывайте пудру на тон темнее, постепенно переходя к основному тону. При этом ваше лицо станет светлее и привлечет внимание, а двойной подбородок будет меньше бросаться в глаза.

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