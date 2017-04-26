Грипп продолжает убивать украинцев: эпидемиологи сообщили об очередной смерти

За 16 неделю 2017 года (17 – 23.04.2017) гриппом и ОРВИ заболело 127 485 человек, из них 71,3 % – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составил 299,3 на 100 тысяч населения, что меньше на 6,9 % по сравнению с предыдущей неделей.

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Госпитализировано 5 039 человек – 4 % от заболевших.

На 16 неделе зарегистрирован 1 летальный случай из-за осложнения от гриппа.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Закарпатской. В одной из областей Украины эпидемический порог не превышен. На отчетной неделе темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 6,8 % и 6,3 % соответственно.

На отчетной неделе при исследовании 5 парных сыворотки крови от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ диагностический рост титров антител к вирусам гриппа и респираторных инфекций не определено.

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С начала эпидемического сезона методом полимеразной цепной реакции исследовано 3 809 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, среди которых в 37,6 % определена РНК вируса гриппа. В текущем сезоне доминирует вирус гриппа типа А (H3) сезонный, доля которого составляет 71,1 %.

Против гриппа вакцинировано 106 683 человека, что составляет 0,3 % от общего количества населения страны. Среди всех привитых доля детей составляла лишь 19 %. Из общего количества лиц из групп эпидемического и медицинского риска (8,6 млн.) было вакцинировано лишь 0,9 %.