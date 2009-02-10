В Украине вводится единая система оказания экстренной медицинской помощи

Минздрав намерен с февраля начать внедрение единой системы оказания экстренной медицинской помощи

Киев. 10 февраля. УНИАН. Министерство здравоохранения Украины намерено в этом месяце начать внедрение единой системы оказания экстренной медицинской помощи и, в частности, ввести единый стандарт оборудования автомобилей скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Владимир ЮРЧЕНКО.

По его словам, Минздрав уже завершил разработку соответствующего приказа, который в ближайшее время будет соответствующим образом зарегистрирован и вступит в силу. Единая система оказания экстренной медицинской помощи, как предусматривается, будет включать 10 компонентов, среди которых: оказание помощи в догоспитальный и госпитальный период, при чрезвычайной ситуации, единый стандарт транспортных средств скорой помощи и тому подобное.

«Транспортные средства – это большая проблема для Украины, поэтому мы вышли с инициативой и реализуем ее, надеюсь, в феврале: речь идет о том, чтобы вся “скорая помощь”, которая ездит по Украине, была утверждена Госстандартом”, - сказал В.ЮРЧЕНКО. По его словам, сегодня автомобили скорой оборудованы по принципу “кто что захотел, то себе и приобрел”, то есть нет единого стандарта их оборудования.

Заместитель министра сообщил, что в Украине будет три класса автомобилей скорой помощи. В частности, класс “В” – для оказания общей экстренной медицинской помощи, класс “С” – реанимационный автомобиль для специализированной помощи (кардиологической, травматической и тому подобное) и класс “А” – автомобиль с носилками для перевозки, который не будет привлекаться к оказанию неотложной медицинской помощи.

В.ЮРЧЕНКО отметил, что такая классификация соответствует европейским стандартам.