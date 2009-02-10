Объекты обеспечения здравоохранения во время Евро-2012 будут готовы в 2011

Строительство и оборудование всех объектов системы здравоохранения, привлеченных для обеспечения проведения в Украине матчей Евро-2012, будет завершено до конца 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Владимир ЮРЧЕНКО.

“А еще полгода (до начала Евро-2012 - УНИАН) не для строительства, а для проверки новых отделений, систем и оборудования”, - добавил он.

В целом же, отметил В.ЮРЧЕНКО, Минздрав готовится к предоставлению медицинских услуг иностранцам от самого их въезда на территорию Украины и пребывания в нашем государстве и до выезда. Для этого, по его словам, Минздравом совместно с Минтрансом разработана программа внедрения во всех портах и вокзалах медицинских пунктов, а на всех автомобильных маршрутах движения болельщиков – притрассовых медицинских пунктов.

Относительно последних, то согласно плану они будут располагаться через каждые 60-70 км с таким расчетом, чтобы за 15 мин. можно было добраться до любого места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщил заместитель министра, в рамках пилотного проекта оборудование таких медпунктов сейчас начато во Львовской области.

Много внимания Минздрав уделяет стадионам и фан-зонам. В.ЮРЧЕНКО отметил, что на стадионах во время матчей предусматривается дежурство минимум шести карет «скорой помощи», которые, в случае необходимости, в срок до 15 мин. смогут доставить больного в лечебное учреждение. А вблизи фан-зон дополнительно планируется развернуть мобильные госпитали.

В больницах, привлеченных для обслуживания Чемпионата, до 2012 года Минздрав планирует оборудовать отделение неотложной помощи по образцу стран ЕС. В таких отделениях, сообщил В.ЮРЧЕНКО, будет три отдельных входа: для посетителей, которые пришли самостоятельно, для карет «скорой помощи» и отдельно для инфекционных больных. Здесь также предусматривается внедрить передвижную диагностику – ультразвуковую, рентген и т. п.

Кроме этого, Минздрав совместно с МВД и МЧС подготовило приказ относительно обучения сотрудников милиции и спасателей оказанию неотложной медицинской помощи на месте события. По словам заместителя министра, такой шаг является необходимым, поскольку “сегодня на месте события, кроме медиков, никто медицинской помощи не оказывает... потому что просто не умеет”. Обучение начнется со второго квартала этого года и будет проводиться в центрах медицины катастроф и экстренной медицинской помощи в областях, где есть учебные отделения.

Относительно подготовки врачей и медицинского персонала, то В.ЮРЧЕНКО подчеркнул, что здесь нужна только языковая подготовка, а профессиональный уровень украинских медиков достаточно высок. Обучение иностранным языкам будет проводить Минобразования, а Минздрав только определит специалистов, которые к этому будут привлекаться.

В целом же, просуммировал В.ЮРЧЕНКО, объекты здравоохранения и порядок функционирования всей системы предоставления медицинских услуг на Евро-2012 определены еще в прошлом году и их подготовка проводится согласно утвержденным планам. “Такие лечебные учреждения определены, проинспектированы УЕФА и проблем нет”, - добавил он.