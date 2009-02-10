Донецку грозит экологическая катастрофа

В Донецке остановка водоотливов на закрытых шахтах грозит городу экологической катастрофой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, остановка водоотливов связана с задолженностью предприятий за оплату электроэнергии.

"Последствия нерешения вопроса объединения "Укруглеторфреструктуризация" - это остановка водоотливов на закрытых шахтах и, в частности, на шахте "Мушкетовская", где три дня назад были остановлены водоотливы, и вода поднялась на 31 метр", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. Он подчеркнул, что "нужно решить эту проблему, потому что это грозит экологической катастрофой".

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО уточнил, что "задолженность со стороны министерства (Министерства угольной промышленности – УНИАН) за потребленную электроэнергию именно на водоотливы сегодня составляет около 7 млн. грн.".

"Бесплатно сегодня никто электроэнергию не дает", - констатировал городской председатель.