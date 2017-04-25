В Украине вступила в силу новая инструкция по профилактике и борьбе с АЧС – Госпродпотребслужба

Сегодня, 25 апреля, вступила в силу новая инструкция по профилактике и борьбе с опасным вирусным заболеванием животных - африканской чумой свиней (АЧС), сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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«Вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 07.03.2017 №111 «Об утверждении инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней». Таким образом, отныне для профилактики и борьбы с АЧС для специалистов ветеринарной отрасли будут действовать новые нормы», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, утвержденная инструкция дает новые определения процессам, которые происходят в рамках профилактики и борьбы с этим заболеванием. В частности, определяются понятия биологической безопасности, хозяйств с высоким уровнем биобезопасности, инфицированного объекта и т.д.

В ведомстве добавили, что в документе поясняется, что такое закрытый режим работы, сокращаются размеры зоны защиты и зоны наблюдения. Отныне эпизоотическим очагом является не весь населенный пункт, как это было раньше, а только его часть.

Кроме того, в новой инструкции разрешается переработка мяса здоровых животных из зоны защиты, которые не инфицированы, но подлежат уничтожению.

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Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 67 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 25 апреля на территории Украины ветеринары зарегистрировали 215 вспышек АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года ветеринары прогнозируют в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.