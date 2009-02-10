В Днепропетровской области планируется обезвредить 800 тонн пестицидов

В Днепропетровской области до конца 2009 г. планируется обезвредить остатки пестицидов, хранящихся на территории региона, в объеме 800 тонн. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Днепропетровской областной государственной администрации Николай АНДРУЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, из областного бюджета на текущий год для обезвреживания пестицидов выделено 7 млн. грн. В 2008 г. данные мероприятия были профинансированы в объеме 8 млн. грн.

Н.АНДРУЩЕНКО отметил, что благодаря проведению необходимых мероприятий и стабильному финансированию, «сегодня практически нет угрозы для проникновения пестицидов в подземные воды и открытые водоемы Днепропетровской области.

В 2008 г. на территории региона было утилизировано и перезатарено около 330 тонн пестицидов.