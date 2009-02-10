Из госпиталя выписаны 20 курсантов, которые отравились накануне
Состояние здоровья остальных 50 удовлетворительное
Сегодня, 10 февраля, из Военного медицинского клинического центра Северного региона после прохождения соответствующего курса лечения выписаны первые 20 курсантов Харьковского гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета “ХПИ” из 70 госпитализированных с предварительным диагнозом “острое кишечное инфекционное заболевание”.
Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, утром 10 февраля на выписку запланированы военнослужащие военного факультета, госпитализированные со значительным недомоганием и расстройством желудка вечером 6 февраля.
На данное время специалисты 108-го Регионального санитарно-эпидемиологического отряда Министерства обороны Украины во главе с исполняющим обязанности начальника отряда подполковником медицинской службы Сергеем ТРУФАНОВЫМ проводят дезинфицирующие мероприятия в местах вспышки болезни - столовых, местах несения службы, спальных помещениях и тому подобное.
Кроме того, врачи-инфекционисты под руководством заведующего инфекционным отделением Военного медицинского клинического центра Северного региона подполковника медицинской службы Татьяны ШАНДЕР проводят медобследование всех военнослужащих, которые проходили службу в 5 воинских частях Харьковского гарнизона, где были зафиксированы вспышки инфекции.
По словам начальника Военного медицинского клинического центра Северного региона полковника медицинской службы Виктора ПОЛИЩУКА, благодаря своевременно и качественно оказанной помощи состояние здоровья больных удовлетворительное, признаки болезни полностью исчезли, началась плановая выписка пациентов из лечебного учреждения. По правилам выписки, курсантов будут держать в медицинском учреждении еще некоторое время, чтобы полностью убедиться в их выздоровлении.
На данное время начальник Харьковского гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета “ХПИ” полковник Александр СЕРПУХОВ скрупулезно следит за состоянием здоровья подчиненных и информирует родителей курсантов обо всех изменениях состояния здоровья их детей.
Как сообщал УНИАН, в выходные дни (7-8 февраля) 70 курсантов Харьковского гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета «ХПИ» были госпитализированы в Военный медицинский клинический центр Северного региона с предварительным диагнозом – острое кишечное инфекционное заболевание.
По предварительным данным, курсанты отравились котлетами из мяса, испортившегося из-за отключения холодильного оборудования.