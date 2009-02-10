Аспирин снижает риск возникновения рака желудка

Регулярный прием аспирина может снизить риск возникновения рака желудка почти на 40 процентов.

К такому выводу пришли специалисты Национального института США по изучению проблем онкологических заболеваний. Медики изучили результаты семнадцати исследований, в которых участвовали более 300 тысяч человек в возрасте от 50 до 71 года. Как выяснилось, у испытуемых, принимавших аспирин ежедневно или еженедельно, рак среднего или нижнего отдела желудка развивался на 36% реже. У тех участников эксперимента, кто хотя бы раз за последний год пил препараты той же группы, то есть нестероидные противовоспалительные средства, опасность заболеть страшным недугом снижалась на 32%. Исследование также дало неожиданный результат: оказалось, что аспирин совершенно не защищает от рака гортани, пищевода и кардиального отдела желудка. Авторы работы отмечают, что аспирин нельзя рекомендовать как средство защиты от рака до тех пор, пока не будет проведен ряд новых исследований. Более того, пациентам следует консультироваться с врачами, прежде чем начинать регулярно принимать это лекарство. Аспирин, или ацетилсалициловая кислота, оказывает анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное и антиагрегационное действие. Препарат общедоступен, однако его прием иногда чреват тяжелыми побочными явлениями. К примеру, в сочетании с крепким спиртным (к примеру, даже со 100 граммами водки) аспирин может вызвать желудочное кровотечение. Ежегодно только в Великобритании рак желудка диагностируется у 8 тысяч человек, большинству из которых более 50 лет, пишет "Компьютерра-Онлайн". По сей день заболевание остается смертельно опасным: через пять лет после обнаружения рака в живых остаются только 15% пациентов.

news.open.by