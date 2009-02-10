Эпидемия холеры в Зимбабве

Число заболевших холерой в Зимбабве с начала эпидемии в августе 2008 года увеличилось до 69 тысяч 317 человек, жертвами эпидемии стали 3 тысяч 397 человек, сообщает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В конце января ВОЗ сообщала, что число диагностированных случаев заболевания холерой в Зимбабве с начала августа превысило 56 тысяч, а число жертв составило 2 тысячи 971 человек.

Вспышка эпидемии холеры в Зимбабве началась в августе 2008 года. Эксперты ООН полагают, что основными причинами распространения холеры в Зимбабве являются плачевная ситуация в сфере здравоохранения, а также нехватка питьевой воды.

Холера - острая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Распространяется, как правило, в форме эпидемий, провоцируя быструю потерю организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания, что нередко приводит к смерти.