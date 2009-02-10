Как правильно подобрать диету

Как понять: какая диета подходит вам наилучшим образом? И не будет заставлять вас испытывать непреодолимое чувство голода, изматывающее и доставляющее массу неудобств?

Все диеты направлены на достижение одной единственной цели: снижение массы тела более или менее щадящими методами. Различны они тем, что каждая диета имеет свою индивидуальную стратегию. Именно по ним формируются определенные классы: по подсчету углеводов, по подсчету калорий и по подсчету жиров.

Итак, начнем с рассмотрения группы диет, при которых используется система подсчета калорий. Они в первую очередь, подходят тем людям, которые могут спокойно уменьшить порцию потребляемой пищи, но нуждаются в большом разнообразии продуктов. На сегодняшний день предложение по различным по вкусу и виду низкокалорийных продуктов питания превышает всякий спрос, поэтому худеть данным методом не только полезно и просто, но легко и вкусно!

Диеты по подсчету жиров подходят, главным образом, тем людям, которые страдают от высокого уровня холестерина в крови. Но категорически не рекомендуется при нарушении углеводного обмена и сахарном диабете. Придерживаясь данной диеты, желающие похудеть, люди отчасти испытывают определенное чувство голода, которое им приходится подавлять достаточно объемным количеством пищи. И на помощь тут приходят, конечно же, овощи и фрукты, а также различные продукты из цельной муки. К минимуму придется свести жирную пищу, мясо и жирные сорта рыбы, сладкое и отчасти мучное(не из цельной муки). Данной диеты очень сложно придерживаться, если вы вынуждены регулярно питаться вне дома или находитесь в частых разъездах. Нужно также помнить, что взамен жирной пищи на помощь должны прийти продукты, богатые углеводами.

Диеты по подсчету углеводов в особенности подойдет тем людям, которые предпочитают регулярно и часто кушать одну и ту же пищу, среди которой лидирующие позиции занимает сыр, яйца и мясо. При этом следует ограничить потребление сладких блюд, макаронных изделий и мучных продуктов. Также не следует увлекаться большим объемом овощей и фруктов. Данная группа диет достаточно строга и базируется на четком контроле за объемом порций и видом продуктов. Определенно подходит эта система похудения для людей, которые часто питаются в общественных местах.

Таким образом, рассмотрев несколько вариантов групп диет можно приступать к следующему этапу: знакомиться с теми или иными диетами выбранного.

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