Украинские медики намерены выращивать из стволовых клеток женскую грудь

В Донецком областном противоопухолевом центре разрабатывают новые методы пластических операций для женщин, перенесших операцию на груди. Рак молочной железы одно из распространенных и смертельных заболеваний. По статистике от него страдает 62% из 100 тысяч женщин. Об этом сообщил генеральный директор Донецкого областного противоопухолевого центра Григорий Бондарь.

"Лечебно учреждение должно обладать всеми видами пластики, чтобы женщина не чувствовала себя ущемленной, в связи с тем, что у нет возможности ощущать себя нормальной. Это большая проблема. Надо решать проблему. Проблема решается путем пластических операций, которые позволяют сформировать новую молочную железу за счет мягких тканей на грудной клетке. Второе направление – стволовые клетки. Клиника в ближайшие месяцы получает аппарат для выращивания стволовых клеток. Причем стволовые клетки будут направлены на то, что, к примеру, их будут выращивать в определенных условиях. А затем, когда молочную железу удалили частично или полностью, то эти стволовые клетки, которые вводятся подкожно в том месте, где железа, они постепенно вырастают, и формируется новая молочная железа", - рассказал Бондарь о методах лечения

Utro.ua