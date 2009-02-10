Новая микроволновая технология разрушает опухоли

Новый минимально инвазивный метод лечения опухолей печени, так называемая микроволновая абляция, введен для широкого использования в двух госпиталях Калифорнийского университета – Медицинском центре колледжа в Сан-Диего и Центре рака Moores.

Как сообщил хирург-трансплантолог д-р Marquis Hart, предложенная Covidien микроволновая абляция – важная альтернатива операции, тем более что в большинстве случаев рак печени не поддается частичному удалению, и не все пациенты являются кандидатами на трансплантацию.

Для выполнения процедуры хирург получает доступ к опухоли чрескожно, через миниатюрный лапароскопический порт или открытый разрез. Опухоль локализируется с помощью ультразвука или компьютерной томографии (КТ), затем ее прокалывают тонкой антенной, которая излучает микроволны. Эта энергия заставляет молекулы воды в опухоли вращаться, что приводит к трению, которое вызывает высокую температуру. Температура выше 60 градусов по Цельсию (140 градусов по Фаренгейту) вызывает клеточную смерть, обычно в течение 10 минут.

Микроволновая абляция – быстрый и точный метод удаления, в том числе множественных опухолей, он лучше обеспечивает деструкцию опухоли. К тому же пациент проводит меньше времени под общим наркозом. В перспективе таким образом планируется излечивать и другие виды рака – например, легкого, почки, костной ткани.

Эксперты отмечают, что за последние 20 лет количество случаев рака печени в Соединенных Штатах более чем удвоилось. По данным Национального института рака, первичный рак печени и желчного протока занимает пятое место среди причин смерти от рака у мужчин, девятое – у женщин. Свыше 90% всех случаев рака встречаются в возрасте от 45 лет. Рак печени близко связан с вирусными инфекциями гепатита.

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