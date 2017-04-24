В Украине сократилось производство антибиотиков

Украинские фармацевтические предприятия в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 22,4% - до 278 тонн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, в марте 2017 года объем производства таких лекарств составил 105 тонн, что на 13,9% больше объема производства февраля этого года и на 18,7% меньше, чем было произведено в марте 2016 года.

Украина в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% увеличила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - до 34,3 т. При этом в марте этой продукции было произведено 12,8 т, что на 13% больше, чем в феврале этого года, и на 19,4% больше, чем в марте прошлого года.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-марте сократилось на 8,1% и составило 10,8 тыс. тонн. В марте украинские предприятия произвели 4 тыс. тонн этой продукции, что на 13,9% больше объема производства февраля и на 5,8% меньше, чем было произведено в марте 2016 года.

В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2015 годом на 0,6%, до 1,246 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, увеличилось на 6,8%, до 125 тонн; а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, выросло на 6,7%, до 46,6 тыс. тонн.