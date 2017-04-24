Красный Крест направил жителям оккупированных территорий Донбасса продукты питания
12:55, 24 апреля 2017Страна
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Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проследовали 4 грузовика от МККК.
На оккупированную территорию прибыли 80 тонн продуктов от Красного Креста / УНИАН
Международный комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированных территорий Донецкой области 80 тонн продуктов питания.
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Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 4 грузовика от МККК, которые перевозили для жителей Донецкой области продукты питания общим весом 80 тонн.
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