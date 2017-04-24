Красный Крест направил жителям оккупированных территорий Донбасса продукты питания

Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проследовали 4 грузовика от МККК.

Международный комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированных территорий Донецкой области 80 тонн продуктов питания. Читайте такжеБолее 200 тысячам детей, которые проживают в зоне конфликта на Донбассе, нужна помощь - ЮНИСЕФ Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 4 грузовика от МККК, которые перевозили для жителей Донецкой области продукты питания общим весом 80 тонн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter