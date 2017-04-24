Красный Крест направил жителям оккупированных территорий Донбасса продукты питания

12:55, 24 апреля 2017
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Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проследовали 4 грузовика от МККК.

УНИАН

Международный комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированных территорий Донецкой области 80 тонн продуктов питания.

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Как сообщает Госпогранслужба, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию проследовали 4 грузовика от МККК, которые перевозили для жителей Донецкой области продукты питания общим весом 80 тонн.

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Теги: #война на Донбассе#международная помощь#российская оккупация