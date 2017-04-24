Япония подарила украинским больницам эндоскопы



Министерство здравоохранения Украины подтвердило прибытие в Украину шести современных эндоскопических систем в рамках грантовой помощи, предоставленной японским правительством для поддержки украинских больниц.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, предоставление гранта было согласовано в 2014 году между Правительством Японии и Правительством Украины как грантовая помощь в рамках программы Официальной помощи в целях развития (ОПР), что проводится на глобальном уровне правительством Японии. После тщательного анализа потребностей Минздрав предоставил запрос на шесть эндоскопических систем и восемь цифровых рентгеновских систем для установки в областных больницах.

Общая стоимость грантовой помощи, предоставленной Японией, составляет 350 млн японских иен (примерно 3 млн долларов США). Эта сумма включает приобретение медицинского оборудования, а также соответствующую упаковку, страхование, инспекции, транспортировки в Украину, таможенное оформление, доставку в больницу, монтаж, ввод в эксплуатацию и услуги по обучению персонала.

Эндоскопические системы уже прибыли в больницы. Эндоскопы получили областные больницы Житомирщины, Волыни, Киевщины и Ривненщины, Черниговщины, Днепропетровщины.