Сверхурочная работа притупляет активность мозга

Согласно новым исследованиям, у человека средних лет, работающего больше положенного времени, значительно ухудшается работа мозга. В исследовании, которое было описано в Американском журнале по Эпидемиологии, участвовало 2214 британских служащих средних лет. Они проходили тесты на определение эффективности работы мозга два раза за период с 1997 по 2004 год. Служащим были предоставлены когнитивные тесты. Те, кто работал более 55 часов в неделю, показали более низкие результаты на экзаменах по логическому мышлению и лексике, чем те, чья рабочая неделя длилась не более 40 часов. Результаты исследования не зависят от возраста, пола, семейного положения, образования, дохода, физического состояния, психологических факторов, нарушения сна и условий работы, опасных для здоровья.

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