Харьковщина: у 70 курсантов - острая кишечная инфекционная болезнь

14:47, 09 февраля 2009
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Все госпитализированы

В выходные дни 70 курсантов Харьковского гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета «ХПИ» были госпитализированы в Военный медицинский клинический центр Северного региона с предварительным диагнозом – острое кишечное инфекционное заболевание.

Об этом УНИАН сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины в г. Харькове.

Так, утром 6 февраля военнослужащие военного факультета почувствовали значительное недомогание и расстройство желудка. К вечеру 6 февраля и на утро 7 числа состояние здоровья курсантов ухудшилось, и их начали госпитализировать.

В Минобороны отмечают, что с самого начала вспышки болезни в учебном заведении работают специалисты Регионального санитарно-эпидемиологического отряда Минобороны. На данное время военные эпидемиологи выясняют причины появления болезни.

По словам начальника Военного медицинского клинического центра Северного региона полковника медицинской службы Виктора ПОЛИЩУКА, состояние здоровья курсантов удовлетворительное.

 

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