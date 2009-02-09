Харьковщина: у 70 курсантов - острая кишечная инфекционная болезнь

В выходные дни 70 курсантов Харьковского гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета «ХПИ» были госпитализированы в Военный медицинский клинический центр Северного региона с предварительным диагнозом – острое кишечное инфекционное заболевание.

Об этом УНИАН сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины в г. Харькове.

Так, утром 6 февраля военнослужащие военного факультета почувствовали значительное недомогание и расстройство желудка. К вечеру 6 февраля и на утро 7 числа состояние здоровья курсантов ухудшилось, и их начали госпитализировать.

В Минобороны отмечают, что с самого начала вспышки болезни в учебном заведении работают специалисты Регионального санитарно-эпидемиологического отряда Минобороны. На данное время военные эпидемиологи выясняют причины появления болезни.

По словам начальника Военного медицинского клинического центра Северного региона полковника медицинской службы Виктора ПОЛИЩУКА, состояние здоровья курсантов удовлетворительное.