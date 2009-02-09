Доля малоинвазионной медицины в Украине - 7-10%

Внедрение малоинвазионных методов оптимизирует работу украинских больниц в условиях экономического кризиса, сделает их экономически выгодными, потому что сократит сроки лечения, будет содействовать эффективному использованию лекарств и быстрой реабилитации больного.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель руководителя Государственного управления делами Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ.

Он отметил, что с сентября 2008 года в клинической больнице “Феофания” применяют локальные клинические протоколы, ориентированные на лучшие мировые медицинские стандарты.

“На базе “Феофании” выполняется весь спектр современных оперативных вмешательств с помощью малоинвазионных хирургических технологий, а также начались мастер-классы и научно-практические семинары для врачей," – сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ, отметив, что украинские медики получают практику высшего уровня.

“Этот опыт они воплощают в своих региональных медицинских учреждениях. Почти во всех регионах Украины приобретено дорогое оборудование для малоинвазионной медицины, однако уровень подготовки специалистов не всегда достаточный, к тому же, в бюджетах больниц не заложены средства для повышения квалификации специалистов", – отметил он.

По словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, доля малоинвазионной медицины в лечебном процессе европейских клиник составляет 80-85%, в Украине же всего 7-10%.

Справка УНИАН. Малоинвазионная хирургия (или хирургия малых доступов) - это современная альтернатива классической операции широкого доступа. При классической операции органы и ткани больного поддаются механическому повреждению (широкому вскрытию покровов), объем и степень которых могут быть достаточно обширными. При этом методе организм должен преодолеть не только болезнь, но и операционную травму. А основами для малоинвазионной хирургии стали принципы эндохирургии (опосредствованная операция через точечные проколы тканей или естественные физиологичные отверстия) и совершенствование хирургических инструментов.

Этот метод позволяет оперировать в малых пространствах и визуально, с помощью видеомонитора, контролировать ход операции.

Преимущества хирургии малых доступов неопровержимы. Это минимум болевых ощущений в послеоперационном периоде, быстрое возобновление работоспособности, снижение послеоперационных осложнений, уменьшение количества дней пребывания в стационаре до 1-3 (при традиционных операциях больные выписываются на амбулаторное лечение на 7-10 сутки). Кроме того, после таких операций пациенты практически не нуждаются в наложении перевязок, инфузиях, проведении обезболивания и интенсивной терапии, посторонней помощи, они быстро возвращаются к нормальной жизнедеятельности на 7–14 день.

Для проведения операций путем малоинвазионного вмешательства нужна специальная аппаратура, инструменты, оптические приборы и телевизионная техника.

Малоинвазионные методы в хирургии используются в абдоминальной (удаления желчного пузыря, аппендикса, опухолей желудка и кишечника и т.д.), торакальной хирургии, урологии (трансуретральные методы удаления аденомы простаты, опухолей мочевого пузыря, восстановления проходимости мочеточников, удалении камней мочевыводящих путей и т.д.) и даже в пластической хирургии.