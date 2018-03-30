Что в украинских конфЕтах?..

Валентина Федоровна не на шутку испугалась, когда увидела огненно-красный язык своего внука. Первая мысль — ребенок заболел, у него температура. Максим раскапризничался, разбросал игрушки, пришлось долго его уговаривать, чтобы поставить градусник. Бабушка с облегчением вздохнула, когда убедилась, что температура нормальная. Она вдруг поняла, почему появился такой странный налет на языке — Максимка на прогулке лакомился леденцами. Мама такие сладости категорически запрещала, но бабушка поддалась на уговоры внука. Язык «отмывали» теплым молоком, но это не спасло ситуацию, на щечках появилась аллергическая сыпь, ребенок зашмыгал носом. «После этого невестка не доверит мне внука, — печалилась Валентина Федоровна. — Кто же знал, что таится в той злополучной карамельке?..»

А действительно, кто точно знает, что скрывается за ярким фантиком карамели или знакомого всем нам с детства леденца на палочке? В моем школьном возрасте это были красные и желтые петушки (5 копеек штучка), самое вкусное лакомство на свете, которое пахло карамелью или мятой. Кстати, языки они не красили, и об аллергии ни мы, ни наши родители тогда почти ничего не знали. Сегодня торговля предлагает нашим ребятам огромный выбор леденцов — разноцветных, ароматных, на любой вкус — тут тебе шарик и спиралька, улитка и птичка. К некоторым конфетам крепятся крошечные куколки и машинки — производитель знает, чем соблазнить ребенка. Неестественно яркие цвета и резкий аромат леденцов, безусловно, должны наталкивать на мысль, что кондитерская промышленность дружит с химией и не чурается искусственных красителей и ароматизаторов, но в ежедневной суете мы об этом не успеваем подумать, наивно полагая, что производители отвечают за качество своего продукта. По крайней мере, должны отвечать.

Недавно на глаза попался билборд, на котором изображен разноцветный леденец на палочке, а рядом с ним всего одно слово: «цукерочка», в этом слове вместо маленькой буквы «е» написано Е124. Этот неброский образец социальной рекламы, думаю, многих заставил задуматься над тем, что мы даем своим малышам, всегда ли сладости и десерты полезны и безопасны для растущего организма. Думаю, заботливые родители не рискнут дать своему ребенку сырое молоко, купленное на стихийном рынке или вареную колбасу, которая хранится в киоске в ящиках прямо на полу. Но при выборе сладостей игнорируем правила безопасности и, если ребенок просит, готовы купить тот же леденец на палочке на оптовом или стихийном рынке. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось... В последнее время мы понемногу приучились читать состав продуктов, указанный на маркировке, и, конечно, же откладываем в сторону те из них, которые богаты на искусственные красители, ароматизаторы, стабилизаторы и другие добавки, спрятанные за Е104, Е124 и другими «Ешками», но в кондитерском отделе об этом почему-то забываем. А зря. Сладости занимают значительное место в детском рационе, и, по мнению педиатров, зачастую именно они становятся причиной аллергии, приводят к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта. По мнению моих коллег — по совместительству мам и бабушек, — нам не хватает информации, в том числе и социальной рекламы, которая бы заставила взрослых задуматься о том, что и какого качества они покупают ( и производят!) для детей. С этим трудно не согласиться. Но, как оказалось, есть у нас и те, кто категорически против такой информации.

Как говорят в Одессе, вы будете смеяться, но безобидные билборды с леденцом стали причиной серьезного скандала. Можно даже сказать — международного скандала. Кондитерская фирма из Черкасской области, которая выпускает леденцы на палочках, вдруг узнала свою продукцию в безымянной конфете, изображенной на щитах, и не на шутку рассердилась. Ее руководство узрело в социальной рекламе угрозу своему бизнесу и быстро «порешало», кто должен ответить за антирекламу его конфет. И не просто извиниться, а возместить немалые убытки, которые вроде бы преследуют производителя карамели с тех пор, как на улицах городов нашей большой страны появились эти самые билборды.

Для тех, кто еще не видел эту самую «цукЕрочку», сразу же скажу, что картинка не содержит ни единого намека на конкретного производителя, не найдете на ней ни названия фирмы, ни торговой марки, ни фантика конфеты. Но разве это может остановить борцов за возмещение собственных убытков?! А кому, собственно, выдвинуты претензии?

Возмутителем спокойствия кондитеров, как оказалось, стал проект «Сообщество потребителей и общественные объединения», который действует под эгидой ООН и Евросоюза. Почему эксперты обратили внимание именно на леденцы, понять легко — это очень популярный продукт не только в Украине, но и во всем мире, ни одна рождественская ярмарка в Европе не обходится без этих конфет. Но в Евросоюзе контроль за их качеством намного жестче, чем в Украине, и ни одному производителю не придет в голову угрожать судом экспертам или представителям потребительской организации. Там умеют дорожить репутацией и доверием потребителей. Почему же у нас размещение социальной рекламы вызвало скандал?

— Мы и предположить не могли, что форма леденца — улитка — вызовет такое негодование фирмы-производителя конфет, — комментирует ситуацию руководитель проекта Клавдия Максименко. — Откуда взялся такой дизайн леденца? Никакой интриги здесь нет. При поиске в Интернете, когда набираешь это слово, на мониторе первой появляется именно такая картинка. Это внешний вид целого класса конфет, которые весьма популярны в Европе, к тому же их массово производят в Китае, экспортируют в Украину. Эта сладкая улитка очень узнаваемая, потому мы и вынесли на билборды ее изображение. Вы, наверное, обратили внимание, что там нет никаких опознавательных знаков производителя. Тем не менее не только нам, но и рекламной компании, которая изготовила и разместила социальную рекламу, стали звонить с какими-то непонятными угрозами, с требованием немедленно снять билборды. После звонков пришло официальное письмо (цитируем дословно на языке оригинала): «У зв’язку з розміщенням реклами, яка містить зображення нашої продукції і натякає на її шкідливість, з листопада різко скоротився продаж, а регіональні дистриб’ютери відмовляються від реалізації продукції, що наносить підприємству значні фінансові збитки та дискредитує ТМ «Рокс». На підставі Закону України «Про захист від недоброякісної конкуренції», глави 28 Господарського кодексу України вимагаємо в десятиденний термін зняти розміщені на бігбордах плакати соціальної реклами з фотографічним зображенням карамелі виробництва кондитерської фабрики «Меркурій». В протилежному разі підприємство вимушене звернутися в суд».

Производитель почему-то уверен, что именно его продукция изображена на щитах, вроде бы он единственный в мире выпускает «улитки». Пришлось провести небольшое расследование. Посмотрели информацию «Укрпатента» — фабрика «Меркурий» не имеет патента на дизайн именно такой конфеты. Может быть, она единственная, выпускающая такие леденцы, а, может быть, и нет — десятки кооперативов делают подобные конфеты на палочках в гаражных условиях и продают их на стихийных рынках. Никаких документов о том, что этот леденец собственность «Меркурия», нет, равно как и сведений об интеллектуальном праве на такой дизайн конфеты.

Следующая претензия фабрики касается замены буквы «е» на « Е124» — так обозначается искусственный краситель «понсо красный», очень вредный для здоровья. Известно, что Всеевропейская ассоциация потребительских организаций обратилась к Евросоюзу с просьбой исключить Е124 из списка разрешенных красителей, применяющихся при производстве продуктов питания.

— Но для детского питания он ведь давно запрещен?

— Поскольку никакой технологической функции, кроме окрашивания, этот краситель не несет, то ради сохранения здоровья потребителей его просят запретить вообще, для всех продуктов питания. В европейских странах были проведены серьезные исследования, которые доказали, что понсо красный вызывает не только аллергическую реакцию, но и детскую гиперактивность. Леденец на палочке изначально ориентирован в первую очередь на маленького ребенка, такие сладости покупают, чтобы его порадовать, утешить, а в результате получают гиперактивность — малыш начинает нервничать, становится раздражительным и неуправляемым. Взрослые потом удивляются — ребенка как будто подменили. В леденцах содержится много красителей, в том числе и желтый «солнечный закат» Е110, вызывающие такую же реакцию. Как показали исследования, не менее опасны для детского организма и другие добавки — Е 102, Е 104, Е 129, которые вызывают не только аллергию, но и желудочные расстройства, истеричность, мигрень и другие неприятные состояния.

Производители, безусловно, имеют право защищать свое доброе имя, точно так же, как потребители имеют право на информацию, которая помогает им защищать собственное здоровье и здоровье своих близких. Фирма «Меркурий» считает себя незаслуженно обиженной и утверждает в своем письме, что «барвник Е124 не використовує». Однако в протоколе сертификационных исследований, проведенных в 2006 году, указано, что «в образцах леденцов ТМ «Рокс» содержание синтетических красителей Е102, Е122, Е124, Е132 и Е133 отвечают требованиям ДСТУ 3893-99». Первая тройка, как известно, попала в список опасных пищевых красителей, запрещения которых ожидают на территории Евросоюза.

Можно ли после этого серьезно воспринимать претензии фирмы? Красители в ее продукции присутствуют! А задача проекта именно в том и состоит, чтобы информировать потребителей о безопасности продуктов — неспроста под изображением карамельной улитки есть приписка: информация о продукте сбережет твое здоровье.

Правда, как показывает опыт, обнародование подобной информации не бережет нервы тех, кто защищает права потребителей. Кондитеры не ограничились письмом в адрес «Сообщества потребителей и общественных объединений». Как стало известно из достоверных источников, они обратились в Антимонопольный комитет, в Госпотребстандарт и в министерства. Уважаемые государственные учреждения восприняли эти жалобы всерьез. Пожалуй, только новогодние праздники помешали им всерьез разрулить ситуацию — представители Госпотребстандарта усмотрели в социальной рекламе серьезную угрозу отечественному бизнесу. В пылу праведного гнева они даже забыли потребовать документы о том, что кондитеры действительно терпят убытки, а нереализованную продукцию уже негде складировать. В письме об этом написано? Значит, так и есть, а потому без всякого суда и следствия нужно оштрафовать тех, кто разместил социальную рекламу по всей стране.

На самом деле на улицах городов появилось всего сто таких билбордов, что для нашей страны — капля в море. Особо повлиять на чей-то бизнес анонимный леденец не в силах, но заронить зерно сомнения в головы потребителей должен. На что и рассчитана данная акция.

Поскольку с момента сертификации черкасских леденцов прошло немало времени, логично было провести независимые исследования сегодня и поставить точку в этой истории. Но оказалось, что купить черкасские леденцы в торговой сети — задача не из легких. Их там просто нет. Полки супермаркетов забиты кондитерскими изделиями, но ТМ «Рокс» нужно искать не там, а в ларьках на рынках, что, собственно, о многом говорит потребителям. В киосках, как известно, чеки не выдают, а без чеков товар нельзя отдать в лабораторию. Эксперты по ходу дела покупали всевозможные виды леденцов, попадались среди них и «улитки», но не отечественные, а китайские, на фантиках которых красуются полдюжины различных «Е». Следует отметить, что они действительно не запрещены, но надеюсь — пока не запрещены. Разве для кого-то секрет, под каким давлением у нас утверждаются стандарты? Или кто-то еще не понял, чьи интересы они блюдут в первую очередь?..

Не могу не вспомнить опыт Германии, чья практика отстаивания прав потребителей считается едва не лучшей в мире. В Институте Штифтунг Варентест не могут припомнить случая, чтобы кто-то из производителей опровергал результаты независимого тестирования или угрожал судом по поводу содержания социальной рекламы. Знают, что это обойдется себе дороже. Там давно усвоили, что производители и потребители находятся в одной лодке, а государство весьма заинтересовано в соблюдении паритета.

Наши же госчиновники, очевидно, преследуют иные цели. Однако ни они, ни черкасские бизнесмены не учли особого, международного статуса ответчика. Поскольку социальной рекламой занимается «Сообщество потребителей и общественные объединения», которое действует под эгидой ООН, то и претензии следует предъявлять именно этой международной организации. Обиженная сторона, очевидно, сэкономила на услугах юриста, иначе бы они знали, что ООН обладает иммунитетом, а потому оштрафовать ее украинское ведомство не вправе, даже если очень этого хочется. Это как памятник из любимого фильма — кто же его посадит?! Я уж не говорю о том — за что.

Ольга СКРИПНИК

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