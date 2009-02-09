В США подтвержден первый случай лихорадки Марбург. Первый в США случай заболевания лихорадкой Марбург подтвержден у пациента из штата Колорадо. Опасной тропической инфекцией американец (имя и пол которого не раскрываются) заразился во время своей поездки в Уганду, сообщает AP. По данным CDC, незадолго до появления симптомов заболевания американец вернулся из поездки в Уганду, где посещал пещеры в заповеднике Марамагамбо. В настоящее время персоналу больницы проводятся тесты, которые позволят выявить перенесенные, но не диагностированные случаи инфекции.

medportal.ru