Красный и синий цвета улучшают работу мозга

Исследователи из Университета Британской Колумбии, Канада, установили, что красный и синий цвета активируют работу головного мозга. При этом красный улучшает внимание, а синий способствует творческому мышлению.Об этом пишет Science, ссылаясь на пресс-релиз, опубликованный на сайте университета.

О положительном влиянии синего и красного цветов на работу головного мозга ученым было известно уже давно. Однако различные исследования расходились во мнении, влияние какого цвета является эффективнее.

Однако ученые из Канады установили, что при выполнении заданий на внимание и концентрацию красный цвет увеличивает эффективность работы почти на треть по сравнению с синим. При этом синий цвет оказался более приспособлен для задач, связанных с творчеством.

В рамках своего исследования ученые проводили серию экспериментов с участием добровольцев. Во время одного из экспериментов участникам предлагалось найти ошибки в тексте, который показывался на экране компьютера. При этом фон на экране мог быть белым, красным или синим. Эти испытания установили превосходство красного цвета в задачах на внимательность.

Во время другого теста испытуемым предлагалась задача, требующая творческого мышления. Например, за минуту от них требовалось, глядя на экран компьютера, назвать как можно больше способов использования обычного кирпича. Оригинальность и необычность ответов участников оценивало жюри, состоящее из профессоров и студентов. В этом испытании взял верх синий цвет.

По мнению авторов работы, результаты их исследования могут быть использованы в рекламных компаниях, а также при производстве упаковок для продуктов.

Lenta.ru