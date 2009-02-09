В Египте у полуторагодовалого мальчика выявлен птичий грип

Новый, 55-й случай заражения человека вирусом птичьего гриппа зафиксирован в Египте, сообщило египетское министерство здравоохранения.

Опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен у полуторагодовалого Абу аль-Вафа Сулеймана из провинции Эль-Минья к югу от Каира. Причиной заражения, как и в большинстве подобных случаев, стала домашняя птица.

Первые признаки заболевания - высокая температура и кашель - появились у мальчика в пятницу. В субботу он был госпитализирован. В настоящее время ребенок проходит лечение специальным препаратом, его состояние оценивается врачами как стабильное.

РИА Новости