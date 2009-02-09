Решение о создании патологоанатомического бюро в Киеве - преждевременно

Прокуратура столицы считает незаконным и преждевременным решение Киевсовета о создании городского паталогоанатомического бюро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской прокуратуры.

По ее информации, в результате проверки законности решения Киевского городского совета «О создании Киевского городского патологоанатомического бюро» выяснилось, что в состав Киевского городского патологоанатомического бюро включено лечебно-профилактические заведения коммунальной формы собственности, в том числе со статусом клинических.

"Реорганизация клинических лечебно-профилактических заведений города Киева, в нарушение приказа Минздрава Украины от 05.06.97 №174 «Об утверждении Положения о клиническом лечебно-профилактическом заведении здравоохранения», состоялась без согласования с Министерством здравоохранения Украины. Кроме этого, при подготовке и принятии решения не учтена рекомендация Антимонопольного комитета Украины о получении соответствующего разрешения на создание патологоанатомического бюро на основании Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Принятое Киевсоветом решение на сегодня не подписано Киевским городским председателем, не обнародовано, в связи с чем еще не вступило в силу, отмечается в сообщении.

Поэтому, с целью предотвращения вступления в силу незаконного решения прокурор города Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ направил Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ письмо об остановке действия решения.

"В случае подписания данного решения Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ прокуратура города Киева будет принимать дальнейшие меры реагирования, предусмотренные законом", - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 22 января Киевский городской совет принял решение о создании в столице муниципальной патологоанатомической службы – киевское городское патологоанатомическое бюро.

Согласно решению, на праве оперативного управления за бюро будут закреплены 19 соответствующих отделений лечебно-профилактических учреждений столицы. Городское патологоанатомическое бюро отнесено к сфере управления Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской городской государственной администрации. Депутаты также утвердили устав бюро.