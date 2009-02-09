Изжога: вопросы и ответы

Что такое изжога?

Изжога – чувство жжения за грудиной и/или «под ложечкой», распространяющееся снизу вверх, индивидуально возникающее в положении сидя, стоя, лежа или при наклонах туловища вперед, иногда сопровождающееся ощущением кислоты и/или горечи в глотке и во рту, нередко связанное с чувством переполнения в эпигастрии, возникающее натощак или после употребления какого-либо вида твердых или жидких пищевых продуктов, алкогольных или неалкогольных напитков или акта табакокурения.

Что вызывает изжогу?

Чаще всего изжогу вызывают: жирная пища, шоколад, кофеин-содержащие напитки (кофе и крепкий чай), газированные напитки; алкоголь, особенно слабоалкогольные газированные напитки; продукты, содержащие мяту, лук, чеснок, острые специи, маринады, овощи (помидоры) и фрукты (апельсины).

Почему возникает изжога?

Изжога возникает, когда происходит заброс (рефлюкс) содержимого желудка в пищевод. В норме этот заброс предотвращает мышечный жом в месте перехода пищевода в желудок (нижний пищеводный сфиктер), который постоянно закрыт и кратковременно открывается для того, чтобы пропустить проглоченную пищу. Функция этого барьера снижается либо при изменениях анатомии, либо под воздействием продуктов питания и лекарств. Забросу способствует повышение внутрибрюшного давления, что наблюдается при переедании, избыточной массе тела, беременности.

Изжогу испытывают около половины беременных женщин (чаще всего во II и III триместрах). Дело в том, что так называемый «гормон беременности» – прогестерон – снижает тонус гладкой мускулатуры и, соответственно, нижнего пищеводного сфинктера. Также во время беременности повышается внутрибрюшное давление. Два фактора вместе провоцируют регулярные «забросы» кислоты из желудка в пищевод.

Опасна ли изжога?

Если изжога для вас – явление эпизодическое, то не стоит паниковать, это реакция организма на переедание или погрешности в диете. В такой ситуации следует принять безрецептурное средство и избавиться от изжоги. Но если приступы изжоги появляются с заметной периодичностью и причиняют беспокойство, то следует обратить на нее внимание. Возможно, изжога является симптомом заболевания, для диагностики и лечения которого вам следует пройти обследование у терапевта или врача-гастроэнтеролога.

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