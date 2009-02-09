Херсонщина: до 1 сентября сократят 600 мест в стационарах

До 1 сентября в стационарных отделениях больниц Херсонской области планируется сократить 599 сверхнормативных койко-мест.

Об этом сказано в распоряжении председателя Херсонской облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА от 30 января 2009 года, опубликованном на официальном сайте ОГА.

В частности, ОГА утвердила областной норматив койко-мест на уровне 4,781 тыс. единиц, тогда как на начало года их фактически насчитывалось 5,367 тыс. В то же время в распоряжении указано, что в больницах области норматив превышен на 599 мест.

Согласно документу, сокращение планируется с целью «более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов, удовлетворения потребностей жителей области качественной медпомощи, а также в связи с демографическими изменениями».

При этом, невзирая на сокращение койко-мест, распоряжением предусмотрено сохранение прежнего уровня финансирования медицинских учреждений. Высвободившиеся таким образом средства будут направляться на приобретение медикаментов, питание больных, а также на новое оборудование.