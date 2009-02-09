Минздрав: Создание Киевского патологоанатомического бюро - незаконно

Министерство здравоохранения Украины обратилось в Генеральную прокуратуру, Совет национальной безопасности и обороны, Киевскую городскую государственную администрацию по поводу несоответствия действующему законодательству решения Киевского городского совета «О создании Киевского городского патологоанатомического бюро», которое было принято 22 января 2009 г. на пленарном заседании III сессии Киевского городского совета VI созыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава. Данным решением предусматривается создание Киевского городского патологоанатомического бюро путем изъятия и передачи на правах оперативного управления патологоанатомических отделений ведущих заведений здравоохранения Киева.

В Минздраве отмечают, что вопрос создания столичного патологоанатомического бюро аналогичным путем уже затрагивался Киевсоветом в конце 2007 года. Тогда по этому вопросу состоялось два заседания межведомственного рабочего совещания с участием тогдашнего председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК, представителей Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, Антимонопольного комитета Украины, Министерства здравоохранения, ведущих специалистов и научных работников патологоанатомической службы и судебно-медицинской экспертизы, других заинтересованных специалистов. По результатам совещаний было решено, что проект решения Киевсовета о создании единого патологоанатомического бюро путем изъятия из структуры заведений здравоохранения патологоанатомических отделений является нецелесообразным и не соответствующим действующему законодательству.

Киевской городской государственной администрации и Киевсовету были направлены соответствующие письма.

Кроме того, письмом от 27 ноября 2008 г. Минздрав обратился к КГГА с просьбой принять меры для недопущения разрушения действующей структуры заведений здравоохранения, к чему может привести реформирование патологоанатомической службы вышеупомянутым способом. В январе 2009 г. АМКУ предоставил Киевской городской администрации рекомендации, где указано, что создание патологоанатомического бюро предложенным Киевсоветом путем является монополизацией, а также нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Кроме того, в приказе Минздрава (от 19 января 2009 г.) №25 «О внесении изменений в приказ Минздрава Украины от 12.05.1992 №81» отмечается, что патологоанатомическое отделение является структурным подразделением заведения здравоохранения, и не может быть реорганизовано или ликвидировано с целью создания патологоанатомического бюро. Также отмечается, что имущество патологоанатомических отделений не может быть изъято или отчуждено из заведений здравоохранения, в составе которых они функционируют, а также передано в оперативное управление патологоанатомическому бюро.

Более того, согласно Примерному положению о патологоанатомическом бюро, которое также утверждено данным приказом Минздрава Украины, патологоанатомическое бюро создается по представлению регионального органа управления здравоохранения, согласованному с Минздравом.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, невзирая на рекомендации АМКУ, приказы и неоднократные письма Минздрава Украины, 22 января 2009 г. решением Киевсовета КГГА поручено закрепить за Киевским городским патологоанатомическим бюро на праве оперативного управления объекты недвижимого имущества 19 патологоанатомических отделений ведущих заведений здравоохранения столицы.

«Перечень заведений здравоохранения, определенных для предоставления медицинской неотложной помощи лицам, в отношении которых осуществляется государственная охрана, фактически совпадает с перечнем лечебно-профилактических заведений, из которых предусматривается изъять патологоанатомические отделения. Это может привести к врачебным ошибкам при предоставлении медицинской помощи этой категории больных, а, следовательно, представлять национальную опасность”, - заявляют в Минздраве Украины.

Кроме того, в министерстве считают, что передача патологоанатомических отделений заведений здравоохранения в оперативное управление патологоанатомических бюро может привести в последующем к отчуждению земельных участков и использования их не по назначению.

Отдельно обращается внимание на тенденцию КГГА вводить платные услуги в сфере здравоохранения, и их стоимость.

«Выше изложенное может привести к ограничению или отсутствию возможностей заведений здравоохранения заключать соглашения о предоставлении патологоанатомических услуг”, - выражают обеспокоенность в Минздраве.